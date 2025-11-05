Kora (SN71) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 3,89 24 sa Yüksek $ 5,6 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,13 En Düşük Fiyat $ 0,208296 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%25,20 Fiyat Değişimi (7 G) +%27,16

Kora (SN71) canlı fiyatı $3,86. SN71, son 24 saat içinde en düşük $ 3,89 ve en yüksek $ 5,6 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN71 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,13, en düşük fiyatı ise $ 0,208296 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN71 son bir saatte -%11,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,20 ve son 7 günde +%27,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kora (SN71) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,89M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,89M Dolaşım Arzı 2,80M Toplam Arz 2.802.384,403551759

Şu anki Kora piyasa değeri $ 10,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN71 arzı 2,80M olup, toplam arzı 2802384.403551759. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,89M.