Bugünkü Kromatika (KROM) fiyatı $ 0,00706292 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut KROM / USD dönüşüm oranı KROM başına $ 0,00706292 şeklindedir.

Kromatika, şu anda piyasa değeri açısından $ 581.292 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 82,30M KROM şeklindedir. Son 24 saat içinde KROM, $ 0,00686629 (en düşük) ile $ 0,00731291 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,265959 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00418518 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KROM, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%7,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kromatika (KROM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 581,29K$ 581,29K $ 581,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 706,29K$ 706,29K $ 706,29K Dolaşım Arzı 82,30M 82,30M 82,30M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Kromatika piyasa değeri $ 581,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KROM arzı 82,30M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 706,29K.