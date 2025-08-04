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Krypton DAO Fiyatı (KRD)

Listelenmedi

Krypton DAO (KRD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01217202
$0,01217202$0,01217202
+%3,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Krypton DAO (KRD) Fiyatı

Krypton DAO (KRD), şu anda 0,01217202 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,25M USD piyasa değerine sahiptir. KRD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Krypton DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,22
Krypton DAO 24 saatlik fiyat değişimi
102,46M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Krypton DAO (KRD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Krypton DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00037922.
Son 30 gün içerisinde, Krypton DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0034762254.
Son 60 gün içerisinde, Krypton DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0082280286.
Son 90 gün içerisinde, Krypton DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,04886099807127502.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00037922+%3,22
30 Gün$ -0,0034762254-%28,55
60 Gün$ -0,0082280286-%67,59
90 Gün$ -0,04886099807127502-%80,05

Krypton DAO (KRD) Fiyat Analizi

En güncel Krypton DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01165018
$ 0,01165018$ 0,01165018

$ 0,0127606
$ 0,0127606$ 0,0127606

$ 4,1
$ 4,1$ 4,1

-%0,04

+%3,22

-%17,88

Krypton DAO (KRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,25M
$ 1,25M$ 1,25M

--
----

102,46M
102,46M 102,46M

Krypton DAO (KRD) Nedir?

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Krypton DAO (KRD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Krypton DAO (KRD) Token Ekonomisi

Krypton DAO (KRD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KRD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KRD / VND
320,3067063
1 KRD / AUD
A$0,0187449108
1 KRD / GBP
0,009129015
1 KRD / EUR
0,0104679372
1 KRD / USD
$0,01217202
1 KRD / MYR
RM0,0514876446
1 KRD / TRY
0,4951577736
1 KRD / JPY
¥1,78928694
1 KRD / ARS
ARS$16,4932088202
1 KRD / RUB
0,9727878384
1 KRD / INR
1,0663906722
1 KRD / IDR
Rp199,5412795488
1 KRD / KRW
16,8353643024
1 KRD / PHP
0,6973350258
1 KRD / EGP
￡E.0,5896126488
1 KRD / BRL
R$0,06694611
1 KRD / CAD
C$0,0166756674
1 KRD / BDT
1,4823085956
1 KRD / NGN
18,5266664814
1 KRD / UAH
0,5078166744
1 KRD / VES
Bs1,5215025
1 KRD / CLP
$11,77034334
1 KRD / PKR
Rs3,4480898256
1 KRD / KZT
6,572282199
1 KRD / THB
฿0,393764847
1 KRD / TWD
NT$0,3629696364
1 KRD / AED
د.إ0,0446713134
1 KRD / CHF
Fr0,009737616
1 KRD / HKD
HK$0,0954286368
1 KRD / MAD
.د.م0,1102785012
1 KRD / MXN
$0,228833976
1 KRD / PLN
0,0449147538
1 KRD / RON
лв0,0533134476
1 KRD / SEK
kr0,1173382728
1 KRD / BGN
лв0,0204489936
1 KRD / HUF
Ft4,191435087
1 KRD / CZK
0,2582902644
1 KRD / KWD
د.ك0,0037124661
1 KRD / ILS
0,0415065882