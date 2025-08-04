Kudai (KUDAI) Nedir?

Created by the GMX Blueberry Club, Kudai is a community-driven experience blending automated trading, DeFi, and a build-in-public approach. The Kudai token represents ownership of the Kudai AI agent, contributing to its mission. By generating diverse revenue streams and crypto AI-powered strategies, Kudai’s ultimate goal is to become the wealthiest AI agent in the Web3 space to give back to its community and token holders.

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Kudai (KUDAI) Kaynağı Resmi Websitesi

Kudai (KUDAI) Token Ekonomisi

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