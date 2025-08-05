KumaDex Token (DKUMA) Nedir?

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

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KumaDex Token (DKUMA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

KumaDex Token (DKUMA) Token Ekonomisi

KumaDex Token (DKUMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DKUMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!