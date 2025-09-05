Kylo The Doge Fiyatı (KYLO)
-%89,86
-%98,32
--
--
Kylo The Doge (KYLO) canlı fiyatı --. KYLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KYLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003762, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KYLO son bir saatte -%89,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%98,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kylo The Doge piyasa değeri $ 114,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KYLO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,92K.
Gün içerisinde, Kylo The Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kylo The Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kylo The Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kylo The Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%98,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.
Kylo The Doge (KYLO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KYLO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
|09-04 10:38:00
|Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
|09-03 18:16:00
|Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
|09-03 13:43:00
|Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
|09-03 08:42:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
