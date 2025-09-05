Kylo The Doge (KYLO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00002226 $ 0,00002226 $ 0,00002226 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00002226$ 0,00002226 $ 0,00002226 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003762$ 0,00003762 $ 0,00003762 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%89,86 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%98,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kylo The Doge (KYLO) canlı fiyatı --. KYLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KYLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003762, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KYLO son bir saatte -%89,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%98,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kylo The Doge (KYLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,92K$ 114,92K $ 114,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,92K$ 114,92K $ 114,92K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Kylo The Doge piyasa değeri $ 114,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KYLO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,92K.