Bugünkü Kyrgyz Som Stablecoin Fiyatı

Bugünkü Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) fiyatı $ 0,01133842 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut KGST / USD dönüşüm oranı KGST başına $ 0,01133842 şeklindedir.

Kyrgyz Som Stablecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.285.322 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 466,16M KGST şeklindedir. Son 24 saat içinde KGST, $ 0,0113038 (en düşük) ile $ 0,01140456 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01148081 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01117502 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KGST, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%0,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,29M$ 5,29M $ 5,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,29M$ 5,29M $ 5,29M Dolaşım Arzı 466,16M 466,16M 466,16M Toplam Arz 466.158.000,0 466.158.000,0 466.158.000,0

Şu anki Kyrgyz Som Stablecoin piyasa değeri $ 5,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KGST arzı 466,16M olup, toplam arzı 466158000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,29M.