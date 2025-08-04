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Kyros Restaked SOL Fiyatı (KYSOL)

Listelenmedi

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$197,33
$197,33$197,33
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kyros Restaked SOL (KYSOL) Fiyatı

Kyros Restaked SOL (KYSOL), şu anda 197,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,54M USD piyasa değerine sahiptir. KYSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kyros Restaked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,45
Kyros Restaked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
159,83K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kyros Restaked SOL (KYSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ -0,8989695500458.
Son 30 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ +19,2317328000.
Son 60 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ +14,7543351390.
Son 90 gün içerisinde, Kyros Restaked SOL / USD fiyat değişimi, $ +26,89139619839932.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,8989695500458-%0,45
30 Gün$ +19,2317328000+%9,74
60 Gün$ +14,7543351390+%7,48
90 Gün$ +26,89139619839932+%15,77

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Fiyat Analizi

En güncel Kyros Restaked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 196,07
$ 196,07$ 196,07

$ 201,01
$ 201,01$ 201,01

$ 344,77
$ 344,77$ 344,77

-%0,52

-%0,45

-%16,29

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,54M
$ 31,54M$ 31,54M

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159,83K
159,83K 159,83K

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Nedir?

Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.

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Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Token Ekonomisi

Kyros Restaked SOL (KYSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KYSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KYSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KYSOL / VND
5.193.791,55
1 KYSOL / AUD
A$303,9498
1 KYSOL / GBP
148,0275
1 KYSOL / EUR
169,7382
1 KYSOL / USD
$197,37
1 KYSOL / MYR
RM834,8751
1 KYSOL / TRY
8.027,0379
1 KYSOL / JPY
¥29.013,39
1 KYSOL / ARS
ARS$269.262,0225
1 KYSOL / RUB
15.738,2838
1 KYSOL / INR
17.295,5331
1 KYSOL / IDR
Rp3.235.573,2528
1 KYSOL / KRW
272.986,3944
1 KYSOL / PHP
11.311,2747
1 KYSOL / EGP
￡E.9.562,5765
1 KYSOL / BRL
R$1.097,3772
1 KYSOL / CAD
C$270,3969
1 KYSOL / BDT
24.035,7186
1 KYSOL / NGN
300.868,8543
1 KYSOL / UAH
8.234,2764
1 KYSOL / VES
Bs24.276,51
1 KYSOL / CLP
$191.054,16
1 KYSOL / PKR
Rs55.942,5528
1 KYSOL / KZT
106.569,9315
1 KYSOL / THB
฿6.400,7091
1 KYSOL / TWD
NT$5.889,5208
1 KYSOL / AED
د.إ724,3479
1 KYSOL / CHF
Fr157,896
1 KYSOL / HKD
HK$1.547,3808
1 KYSOL / MAD
.د.م1.788,1722
1 KYSOL / MXN
$3.716,4771
1 KYSOL / PLN
728,2953
1 KYSOL / RON
лв864,4806
1 KYSOL / SEK
kr1.904,6205
1 KYSOL / BGN
лв333,5553
1 KYSOL / HUF
Ft67.869,6219
1 KYSOL / CZK
4.186,2177
1 KYSOL / KWD
د.ك60,19785
1 KYSOL / ILS
671,058