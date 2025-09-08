Lack Of Memes (MEMELESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,03609874 24 sa Yüksek $ 0,108573 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,14394 En Düşük Fiyat $ 0,03609874 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%14,74 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%34,04 Fiyat Değişimi (7 G) --

Lack Of Memes (MEMELESS) canlı fiyatı $0,03822553. MEMELESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03609874 ve en yüksek $ 0,108573 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEMELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,14394, en düşük fiyatı ise $ 0,03609874 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEMELESS son bir saatte -%14,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lack Of Memes (MEMELESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,81M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,81M Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Lack Of Memes piyasa değeri $ 3,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEMELESS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,81M.