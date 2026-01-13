Bugünkü Lashi Fiyatı

Bugünkü Lashi (LASHI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 30,09 değişim gösterdi. Mevcut LASHI / USD dönüşüm oranı LASHI başına $ 0 şeklindedir.

Lashi, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.363 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M LASHI şeklindedir. Son 24 saat içinde LASHI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LASHI, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%11,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lashi (LASHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,36K$ 39,36K $ 39,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,36K$ 39,36K $ 39,36K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.593,985575 999.997.593,985575 999.997.593,985575

