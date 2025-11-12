Bugünkü latenightonbase Fiyatı

Bugünkü latenightonbase (LATENIGHTONBASE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 11,39 değişim gösterdi. Mevcut LATENIGHTONBASE / USD dönüşüm oranı LATENIGHTONBASE başına -- şeklindedir.

latenightonbase, şu anda piyasa değeri açısından $ 842.349 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M LATENIGHTONBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde LATENIGHTONBASE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00114438 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LATENIGHTONBASE, son bir saatte -%0,70 ve son 7 günde +%67,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

latenightonbase (LATENIGHTONBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 842,35K$ 842,35K $ 842,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 842,35K$ 842,35K $ 842,35K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.963.889,415719 999.963.889,415719 999.963.889,415719

Şu anki latenightonbase piyasa değeri $ 842,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LATENIGHTONBASE arzı 999,96M olup, toplam arzı 999963889.415719. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 842,35K.