Laura AI Fiyatı (LAURA)
-%0,25
-%2,43
--
--
Laura AI (LAURA) canlı fiyatı --. LAURA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LAURA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02523582, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LAURA son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Laura AI piyasa değeri $ 8,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAURA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,77K.
Gün içerisinde, Laura AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Laura AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Laura AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Laura AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,43
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities. Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount. It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input. 02. HCA Data Processing All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation. The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure. 03. Find All Paths It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria. Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path. 04. Laura Pathfinder: Assemble All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm. All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
