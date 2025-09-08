Laura AI (LAURA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02523582$ 0,02523582 $ 0,02523582 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Laura AI (LAURA) canlı fiyatı --. LAURA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LAURA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02523582, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LAURA son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Laura AI (LAURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,77K$ 8,77K $ 8,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,77K$ 8,77K $ 8,77K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Laura AI piyasa değeri $ 8,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAURA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,77K.