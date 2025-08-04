LC SHIB (LC) Nedir?

LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

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LC SHIB (LC) Kaynağı Resmi Websitesi

LC SHIB (LC) Token Ekonomisi

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