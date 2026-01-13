Bugünkü Legends of Elysium Fiyatı

Bugünkü Legends of Elysium (LOE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 15,49 değişim gösterdi. Mevcut LOE / USD dönüşüm oranı LOE başına $ 0 şeklindedir.

Legends of Elysium, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.765 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,32M LOE şeklindedir. Son 24 saat içinde LOE, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00102831 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,211191 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOE, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde -%26,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Legends of Elysium (LOE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,77K$ 82,77K $ 82,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 170,99K$ 170,99K $ 170,99K Dolaşım Arzı 96,32M 96,32M 96,32M Toplam Arz 199.000.000,0 199.000.000,0 199.000.000,0

