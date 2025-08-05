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Legia Warsaw Fan Token Fiyatı (LEG)

Listelenmedi

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,189421
$0,189421$0,189421
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyatı

Legia Warsaw Fan Token (LEG), şu anda 0,189421 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 185,82K USD piyasa değerine sahiptir. LEG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Legia Warsaw Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,22
Legia Warsaw Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
981,01K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0004320506566941.
Son 30 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0456297383.
Son 60 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0594950145.
Son 90 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,03555167332951863.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0004320506566941-%0,22
30 Gün$ +0,0456297383+%24,09
60 Gün$ +0,0594950145+%31,41
90 Gün$ +0,03555167332951863+%23,11

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyat Analizi

En güncel Legia Warsaw Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,189046
$ 0,189046$ 0,189046

$ 0,190258
$ 0,190258$ 0,190258

$ 4,19
$ 4,19$ 4,19

-%0,00

-%0,22

+%2,20

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 185,82K
$ 185,82K$ 185,82K

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981,01K
981,01K 981,01K

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Nedir?

The official Fan Token of Legia Warsaw

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Legia Warsaw Fan Token (LEG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Token Ekonomisi

Legia Warsaw Fan Token (LEG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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LEG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LEG / VND
4.984,613615
1 LEG / AUD
A$0,29170834
1 LEG / GBP
0,14206575
1 LEG / EUR
0,16290206
1 LEG / USD
$0,189421
1 LEG / MYR
RM0,80125083
1 LEG / TRY
7,70185786
1 LEG / JPY
¥27,655466
1 LEG / ARS
ARS$257,01588385
1 LEG / RUB
15,11958422
1 LEG / INR
16,64442327
1 LEG / IDR
Rp3.105,26179824
1 LEG / KRW
262,35566184
1 LEG / PHP
10,85761172
1 LEG / EGP
￡E.9,17555324
1 LEG / BRL
R$1,04560392
1 LEG / CAD
C$0,25950677
1 LEG / BDT
23,06768938
1 LEG / NGN
288,75147819
1 LEG / UAH
7,90264412
1 LEG / VES
Bs23,867046
1 LEG / CLP
$182,980686
1 LEG / PKR
Rs53,55310512
1 LEG / KZT
102,27786895
1 LEG / THB
฿6,13155777
1 LEG / TWD
NT$5,65989948
1 LEG / AED
د.إ0,69517507
1 LEG / CHF
Fr0,1515368
1 LEG / HKD
HK$1,48695485
1 LEG / MAD
.د.م1,71804847
1 LEG / MXN
$3,58195111
1 LEG / PLN
0,69896349
1 LEG / RON
лв0,82966398
1 LEG / SEK
kr1,82980686
1 LEG / BGN
лв0,32012149
1 LEG / HUF
Ft65,33887974
1 LEG / CZK
4,02140783
1 LEG / KWD
د.ك0,057773405
1 LEG / ILS
0,64592561