Lemonrocks Fiyatı (LEMON)
Lemonrocks (LEMON), şu anda 0,00013935 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 139,35K USD piyasa değerine sahiptir. LEMON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Lemonrocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lemonrocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0000397903.
Son 60 gün içerisinde, Lemonrocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0000392334.
Son 90 gün içerisinde, Lemonrocks / USD fiyat değişimi, $ +0,00001661304467055852.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000397903
|+%28,55
|60 Gün
|$ +0,0000392334
|+%28,15
|90 Gün
|$ +0,00001661304467055852
|+%13,54
En güncel Lemonrocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%13,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects.
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|1 LEMON / VND
₫3,66699525
|1 LEMON / AUD
A$0,000214599
|1 LEMON / GBP
￡0,0001045125
|1 LEMON / EUR
€0,000119841
|1 LEMON / USD
$0,00013935
|1 LEMON / MYR
RM0,0005894505
|1 LEMON / TRY
₺0,005665971
|1 LEMON / JPY
¥0,0203451
|1 LEMON / ARS
ARS$0,1890770475
|1 LEMON / RUB
₽0,011122917
|1 LEMON / INR
₹0,0122446845
|1 LEMON / IDR
Rp2,284425864
|1 LEMON / KRW
₩0,193005324
|1 LEMON / PHP
₱0,007987542
|1 LEMON / EGP
￡E.0,006750114
|1 LEMON / BRL
R$0,000769212
|1 LEMON / CAD
C$0,0001909095
|1 LEMON / BDT
৳0,016970043
|1 LEMON / NGN
₦0,2124237465
|1 LEMON / UAH
₴0,005813682
|1 LEMON / VES
Bs0,0175581
|1 LEMON / CLP
$0,1346121
|1 LEMON / PKR
Rs0,039397032
|1 LEMON / KZT
₸0,0752420325
|1 LEMON / THB
฿0,0045107595
|1 LEMON / TWD
NT$0,004163778
|1 LEMON / AED
د.إ0,0005114145
|1 LEMON / CHF
Fr0,00011148
|1 LEMON / HKD
HK$0,0010938975
|1 LEMON / MAD
.د.م0,0012639045
|1 LEMON / MXN
$0,0026351085
|1 LEMON / PLN
zł0,0005142015
|1 LEMON / RON
лв0,000610353
|1 LEMON / SEK
kr0,001346121
|1 LEMON / BGN
лв0,0002355015
|1 LEMON / HUF
Ft0,048067389
|1 LEMON / CZK
Kč0,0029584005
|1 LEMON / KWD
د.ك0,00004250175
|1 LEMON / ILS
₪0,0004751835