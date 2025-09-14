LEOONO by Virtuals (LEO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00504633$ 0,00504633 $ 0,00504633 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,22

LEOONO by Virtuals (LEO) canlı fiyatı --. LEO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00504633, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEO son bir saatte -%3,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,11 ve son 7 günde -%30,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LEOONO by Virtuals (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 339,16K$ 339,16K $ 339,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 339,16K$ 339,16K $ 339,16K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LEOONO by Virtuals piyasa değeri $ 339,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 339,16K.