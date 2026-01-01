Bugünkü Level 114 Fiyatı

Bugünkü Level 114 (SN114) fiyatı $ 0,781284 olup, son 24 saatte % 1,67 değişim gösterdi. Mevcut SN114 / USD dönüşüm oranı SN114 başına $ 0,781284 şeklindedir.

Level 114, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.786.907 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,29M SN114 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN114, $ 0,772951 (en düşük) ile $ 0,807414 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,83588 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,512325 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN114, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%8,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Level 114 (SN114) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Dolaşım Arzı 2,29M 2,29M 2,29M Toplam Arz 2.287.100,257534554 2.287.100,257534554 2.287.100,257534554

