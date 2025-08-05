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Leverj Gluon Fiyatı (L2)

Listelenmedi

Leverj Gluon (L2) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00090949
$0,00090949$0,00090949
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Leverj Gluon (L2) Fiyatı

Leverj Gluon (L2), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 199,67K USD piyasa değerine sahiptir. L2 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Leverj Gluon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,54
Leverj Gluon 24 saatlik fiyat değişimi
219,54M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Leverj Gluon (L2) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,54
30 Gün$ 0+%33,83
60 Gün$ 0+%46,61
90 Gün$ 0--

Leverj Gluon (L2) Fiyat Analizi

En güncel Leverj Gluon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,273661
$ 0,273661$ 0,273661

--

+%1,54

-%5,64

Leverj Gluon (L2) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 199,67K
$ 199,67K$ 199,67K

--
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219,54M
219,54M 219,54M

Leverj Gluon (L2) Nedir?

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

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Leverj Gluon (L2) Kaynağı

Resmi Websitesi

Leverj Gluon (L2) Token Ekonomisi

Leverj Gluon (L2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. L2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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L2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 L2 / VND
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1 L2 / AUD
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1 L2 / GBP
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1 L2 / EUR
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1 L2 / MYR
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1 L2 / TRY
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1 L2 / JPY
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1 L2 / ARS
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1 L2 / RUB
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1 L2 / INR
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1 L2 / KRW
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1 L2 / BRL
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1 L2 / CAD
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1 L2 / BDT
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1 L2 / NGN
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1 L2 / UAH
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1 L2 / VES
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1 L2 / CLP
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1 L2 / PKR
Rs--
1 L2 / KZT
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1 L2 / THB
฿--
1 L2 / TWD
NT$--
1 L2 / AED
د.إ--
1 L2 / CHF
Fr--
1 L2 / HKD
HK$--
1 L2 / MAD
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1 L2 / RON
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1 L2 / SEK
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