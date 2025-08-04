SQUID Hakkında Daha Fazla Bilgi

SQUID Fiyat Bilgileri

SQUID Resmi Websitesi

SQUID Token Ekonomisi

SQUID Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Leviathan Points Logosu

Leviathan Points Fiyatı (SQUID)

Listelenmedi

Leviathan Points (SQUID) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01095959
$0.01095959$0.01095959
+5.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Leviathan Points (SQUID) Fiyatı

Leviathan Points (SQUID), şu anda 0.01095566 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 273.89K USD piyasa değerine sahiptir. SQUID / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Leviathan Points Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+5.05%
Leviathan Points 24 saatlik fiyat değişimi
25.00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SQUID / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SQUID fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Leviathan Points (SQUID) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ +0.00052671.
Son 30 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ +0.0012519668.
Son 60 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ -0.0072870312.
Son 90 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ -0.017893985496727146.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00052671+5.05%
30 Gün$ +0.0012519668+11.43%
60 Gün$ -0.0072870312-66.51%
90 Gün$ -0.017893985496727146-62.02%

Leviathan Points (SQUID) Fiyat Analizi

En güncel Leviathan Points fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01039387
$ 0.01039387$ 0.01039387

$ 0.01100945
$ 0.01100945$ 0.01100945

$ 0.04318002
$ 0.04318002$ 0.04318002

+2.11%

+5.05%

-13.66%

Leviathan Points (SQUID) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 273.89K
$ 273.89K$ 273.89K

--
----

25.00M
25.00M 25.00M

Leviathan Points (SQUID) Nedir?

Decentralized Headline News Telegram Bot

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Leviathan Points (SQUID) Kaynağı

Resmi Websitesi

Leviathan Points (SQUID) Token Ekonomisi

Leviathan Points (SQUID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SQUID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Leviathan Points (SQUID) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SQUID Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SQUID / VND
288.2981929
1 SQUID / AUD
A$0.0168717164
1 SQUID / GBP
0.008216745
1 SQUID / EUR
0.0094218676
1 SQUID / USD
$0.01095566
1 SQUID / MYR
RM0.0463424418
1 SQUID / TRY
0.4456762488
1 SQUID / JPY
¥1.61048202
1 SQUID / ARS
ARS$14.8450288566
1 SQUID / RUB
0.8755763472
1 SQUID / INR
0.9598253726
1 SQUID / IDR
Rp179.6009548704
1 SQUID / KRW
15.1529924592
1 SQUID / PHP
0.6276497614
1 SQUID / EGP
￡E.0.5306921704
1 SQUID / BRL
R$0.06025613
1 SQUID / CAD
C$0.0150092542
1 SQUID / BDT
1.3341802748
1 SQUID / NGN
16.6752814162
1 SQUID / UAH
0.4570701352
1 SQUID / VES
Bs1.3694575
1 SQUID / CLP
$10.59412322
1 SQUID / PKR
Rs3.1035193648
1 SQUID / KZT
5.915508617
1 SQUID / THB
฿0.354415601
1 SQUID / TWD
NT$0.3266977812
1 SQUID / AED
د.إ0.0402072722
1 SQUID / CHF
Fr0.008764528
1 SQUID / HKD
HK$0.0858923744
1 SQUID / MAD
.د.م0.0992582796
1 SQUID / MXN
$0.205966408
1 SQUID / PLN
0.0404263854
1 SQUID / RON
лв0.0479857908
1 SQUID / SEK
kr0.1056125624
1 SQUID / BGN
лв0.0184055088
1 SQUID / HUF
Ft3.772581521
1 SQUID / CZK
0.2324791052
1 SQUID / KWD
د.ك0.0033414763
1 SQUID / ILS
0.0373588006