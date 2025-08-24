LIXX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Libra Incentix Logosu

Libra Incentix Fiyatı (LIXX)

Listelenmedi

1 LIXX / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%7,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Libra Incentix (LIXX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:57 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00473475
$ 0,00473475$ 0,00473475

$ 0
$ 0$ 0

+%1,23

-%7,81

+%62,38

+%62,38

Libra Incentix (LIXX) canlı fiyatı --. LIXX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIXX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00473475, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIXX son bir saatte +%1,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,81 ve son 7 günde +%62,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Libra Incentix (LIXX) Piyasa Bilgileri

$ 607,45K
$ 607,45K$ 607,45K

--
----

$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M

6,70B
6,70B 6,70B

15.000.000.000,0
15.000.000.000,0 15.000.000.000,0

Şu anki Libra Incentix piyasa değeri $ 607,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIXX arzı 6,70B olup, toplam arzı 15000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.

Libra Incentix (LIXX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Libra Incentix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Libra Incentix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Libra Incentix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Libra Incentix / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,81
30 Gün$ 0-%27,94
60 Gün$ 0-%72,24
90 Gün$ 0--

Libra Incentix (LIXX) Nedir?

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

Libra Incentix (LIXX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Libra Incentix Fiyat Tahmini (USD)

Libra Incentix (LIXX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Libra Incentix (LIXX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Libra Incentix için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Libra Incentix fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LIXX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Libra Incentix (LIXX) Token Ekonomisi

Libra Incentix (LIXX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIXX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Libra Incentix (LIXX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Libra Incentix (LIXX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LIXX fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LIXX / USD güncel fiyatı nedir?
LIXX / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Libra Incentix varlığının piyasa değeri nedir?
LIXX piyasa değeri $ 607,45K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LIXX arzı nedir?
Dolaşımdaki LIXX arzı, 6,70B USD.
LIXX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LIXX, ATH fiyatı olan 0,00473475 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LIXX fiyatı (ATL) nedir?
LIXX, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
LIXX işlem hacmi nedir?
LIXX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LIXX bu yıl daha da yükselir mi?
LIXX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LIXX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:57 (UTC+8)

