Libra Incentix (LIXX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00473475$ 0,00473475 $ 0,00473475 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,81 Fiyat Değişimi (7 G) +%62,38 Fiyat Değişimi (7 G) +%62,38

Libra Incentix (LIXX) canlı fiyatı --. LIXX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIXX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00473475, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIXX son bir saatte +%1,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,81 ve son 7 günde +%62,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Libra Incentix (LIXX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 607,45K$ 607,45K $ 607,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 6,70B 6,70B 6,70B Toplam Arz 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0

Şu anki Libra Incentix piyasa değeri $ 607,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIXX arzı 6,70B olup, toplam arzı 15000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.