LICKO (LICKO) Nedir?

Licko is a colour-shifting, chart-aping chameleon vibing in the wild jungles of the HyperEVM blockchain. As the official-unofficial face of HyperEVM memes, he’s not here to shill, snipe, dump, or sell—just chill. Licko grooves with the chain, blends with the trends, and brings nonstop laughs, meme heat, and pure positive energy to the Hyperliquid community daily. He’s just here for a good time. $LICKO

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LICKO (LICKO) Token Ekonomisi

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