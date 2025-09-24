Bugünkü canlı LIFI fiyatı 0,0283278 USD. LIFI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LIFI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı LIFI fiyatı 0,0283278 USD. LIFI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LIFI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LIFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

LIFI Fiyat Bilgileri

LIFI Whitepaper

LIFI Resmi Websitesi

LIFI Token Ekonomisi

LIFI Fiyat Tahmini

LIFI Fiyatı (LIFI)

1 LIFI / USD Canlı Fiyatı:

$0,0283234
$0,0283234
-%10,401D
LIFI (LIFI) Canlı Fiyat Grafiği
LIFI (LIFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,50

-%10,43

LIFI (LIFI) canlı fiyatı $0,0283278. LIFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02785637 ve en yüksek $ 0,03188771 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03303058, en düşük fiyatı ise $ 0,02785637 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIFI son bir saatte +%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LIFI (LIFI) Piyasa Bilgileri

Şu anki LIFI piyasa değeri $ 212,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIFI arzı 7,50M olup, toplam arzı 7500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 212,31K.

LIFI (LIFI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LIFI / USD fiyat değişimi, $ -0,00330053357198702.
Son 30 gün içerisinde, LIFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LIFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LIFI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00330053357198702-%10,43
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LIFI (LIFI) Nedir?

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

LIFI (LIFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

LIFI Fiyat Tahmini (USD)

LIFI (LIFI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LIFI (LIFI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LIFI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LIFI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LIFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

LIFI (LIFI) Token Ekonomisi

LIFI (LIFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LIFI (LIFI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LIFI (LIFI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LIFI fiyatı, 0,0283278 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LIFI / USD güncel fiyatı nedir?
LIFI / USD güncel fiyatı $ 0,0283278. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LIFI varlığının piyasa değeri nedir?
LIFI piyasa değeri $ 212,31K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LIFI arzı nedir?
Dolaşımdaki LIFI arzı, 7,50M USD.
LIFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LIFI, ATH fiyatı olan 0,03303058 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LIFI fiyatı (ATL) nedir?
LIFI, ATL fiyatı olan 0,02785637 USD değerine düştü.
LIFI işlem hacmi nedir?
LIFI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LIFI bu yıl daha da yükselir mi?
LIFI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LIFI fiyat tahminine göz atın.
