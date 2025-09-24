LIFI (LIFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02785637 $ 0,02785637 $ 0,02785637 24 sa Düşük $ 0,03188771 $ 0,03188771 $ 0,03188771 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02785637$ 0,02785637 $ 0,02785637 24 sa Yüksek $ 0,03188771$ 0,03188771 $ 0,03188771 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03303058$ 0,03303058 $ 0,03303058 En Düşük Fiyat $ 0,02785637$ 0,02785637 $ 0,02785637 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LIFI (LIFI) canlı fiyatı $0,0283278. LIFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02785637 ve en yüksek $ 0,03188771 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03303058, en düşük fiyatı ise $ 0,02785637 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIFI son bir saatte +%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LIFI (LIFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 212,31K$ 212,31K $ 212,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 212,31K$ 212,31K $ 212,31K Dolaşım Arzı 7,50M 7,50M 7,50M Toplam Arz 7.500.000,0 7.500.000,0 7.500.000,0

Şu anki LIFI piyasa değeri $ 212,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIFI arzı 7,50M olup, toplam arzı 7500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 212,31K.