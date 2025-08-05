Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Nedir?

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

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Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Kaynağı Resmi Websitesi

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Token Ekonomisi

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LMNL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!