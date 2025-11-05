Liora (LIORA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00640234 $ 0,00640234 $ 0,00640234 24 sa Düşük $ 0,00716553 $ 0,00716553 $ 0,00716553 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00640234$ 0,00640234 $ 0,00640234 24 sa Yüksek $ 0,00716553$ 0,00716553 $ 0,00716553 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,281539$ 0,281539 $ 0,281539 En Düşük Fiyat $ 0,00472494$ 0,00472494 $ 0,00472494 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,44 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,27

Liora (LIORA) canlı fiyatı $0,0067952. LIORA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00640234 ve en yüksek $ 0,00716553 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIORA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,281539, en düşük fiyatı ise $ 0,00472494 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIORA son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,44 ve son 7 günde -%28,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Liora (LIORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,38M$ 2,38M $ 2,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,80M$ 6,80M $ 6,80M Dolaşım Arzı 350,00M 350,00M 350,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Liora piyasa değeri $ 2,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIORA arzı 350,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,80M.