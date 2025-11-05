liquid gold (PISS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00183202$ 0,00183202 $ 0,00183202 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,93

liquid gold (PISS) canlı fiyatı --. PISS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PISS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00183202, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PISS son bir saatte -%1,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,26 ve son 7 günde -%35,93 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

liquid gold (PISS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Dolaşım Arzı 969,74M 969,74M 969,74M Toplam Arz 969.737.607,764715 969.737.607,764715 969.737.607,764715

Şu anki liquid gold piyasa değeri $ 7,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PISS arzı 969,74M olup, toplam arzı 969737607.764715. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,67K.