Little Buck (LITTLEBUCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012303 $ 0,00012303 $ 0,00012303 24 sa Düşük $ 0,00015882 $ 0,00015882 $ 0,00015882 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012303$ 0,00012303 $ 0,00012303 24 sa Yüksek $ 0,00015882$ 0,00015882 $ 0,00015882 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029831$ 0,00029831 $ 0,00029831 En Düşük Fiyat $ 0,00011351$ 0,00011351 $ 0,00011351 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,20 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Little Buck (LITTLEBUCK) canlı fiyatı $0,00014245. LITTLEBUCK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012303 ve en yüksek $ 0,00015882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LITTLEBUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029831, en düşük fiyatı ise $ 0,00011351 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LITTLEBUCK son bir saatte +%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Little Buck (LITTLEBUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 142,44K$ 142,44K $ 142,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 142,44K$ 142,44K $ 142,44K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.938.172,343968 999.938.172,343968 999.938.172,343968

Şu anki Little Buck piyasa değeri $ 142,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LITTLEBUCK arzı 999,94M olup, toplam arzı 999938172.343968. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,44K.