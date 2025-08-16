LITTLEBUCK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Little Buck Logosu

Little Buck Fiyatı (LITTLEBUCK)

Listelenmedi

1 LITTLEBUCK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014186
$0,00014186
+%2,201D
mexc
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Canlı Fiyat Grafiği
Little Buck (LITTLEBUCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00012303
$ 0,00012303
24 sa Düşük
$ 0,00015882
$ 0,00015882
24 sa Yüksek

$ 0,00012303
$ 0,00012303

$ 0,00015882
$ 0,00015882

$ 0,00029831
$ 0,00029831

$ 0,00011351
$ 0,00011351

+%1,52

+%1,20

--

--

Little Buck (LITTLEBUCK) canlı fiyatı $0,00014245. LITTLEBUCK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012303 ve en yüksek $ 0,00015882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LITTLEBUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029831, en düşük fiyatı ise $ 0,00011351 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LITTLEBUCK son bir saatte +%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Little Buck (LITTLEBUCK) Piyasa Bilgileri

$ 142,44K
$ 142,44K

--
--

$ 142,44K
$ 142,44K

999,94M
999,94M

999.938.172,343968
999.938.172,343968

Şu anki Little Buck piyasa değeri $ 142,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LITTLEBUCK arzı 999,94M olup, toplam arzı 999938172.343968. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,44K.

Little Buck (LITTLEBUCK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Little Buck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Little Buck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Little Buck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Little Buck / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Little Buck (LITTLEBUCK) Nedir?

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Little Buck (LITTLEBUCK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Little Buck Fiyat Tahmini (USD)

Little Buck (LITTLEBUCK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Little Buck (LITTLEBUCK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Little Buck için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Little Buck fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LITTLEBUCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Little Buck (LITTLEBUCK) Token Ekonomisi

Little Buck (LITTLEBUCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LITTLEBUCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Little Buck (LITTLEBUCK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Little Buck (LITTLEBUCK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LITTLEBUCK fiyatı, 0,00014245 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LITTLEBUCK / USD güncel fiyatı nedir?
LITTLEBUCK / USD güncel fiyatı $ 0,00014245. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Little Buck varlığının piyasa değeri nedir?
LITTLEBUCK piyasa değeri $ 142,44K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LITTLEBUCK arzı nedir?
Dolaşımdaki LITTLEBUCK arzı, 999,94M USD.
LITTLEBUCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LITTLEBUCK, ATH fiyatı olan 0,00029831 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LITTLEBUCK fiyatı (ATL) nedir?
LITTLEBUCK, ATL fiyatı olan 0,00011351 USD değerine düştü.
LITTLEBUCK işlem hacmi nedir?
LITTLEBUCK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LITTLEBUCK bu yıl daha da yükselir mi?
LITTLEBUCK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LITTLEBUCK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:58:32 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.