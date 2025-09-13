Lizard (LIZARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00121055 $ 0,00121055 $ 0,00121055 24 sa Düşük $ 0,00139414 $ 0,00139414 $ 0,00139414 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00121055$ 0,00121055 $ 0,00121055 24 sa Yüksek $ 0,00139414$ 0,00139414 $ 0,00139414 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0135021$ 0,0135021 $ 0,0135021 En Düşük Fiyat $ 0,00114692$ 0,00114692 $ 0,00114692 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,30

Lizard (LIZARD) canlı fiyatı $0,00138119. LIZARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00121055 ve en yüksek $ 0,00139414 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIZARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0135021, en düşük fiyatı ise $ 0,00114692 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIZARD son bir saatte +%2,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,94 ve son 7 günde -%27,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lizard (LIZARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.963.060,768236 999.963.060,768236 999.963.060,768236

Şu anki Lizard piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIZARD arzı 999,96M olup, toplam arzı 999963060.768236. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.