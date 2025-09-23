Bugünkü canlı LNKD Networks fiyatı 0,00019935 USD. LNKD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LNKD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı LNKD Networks fiyatı 0,00019935 USD. LNKD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LNKD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LNKD Hakkında Daha Fazla Bilgi

LNKD Fiyat Bilgileri

LNKD Whitepaper

LNKD Resmi Websitesi

LNKD Token Ekonomisi

LNKD Fiyat Tahmini

LNKD Networks Fiyatı (LNKD)

Listelenmedi

1 LNKD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00019895
$0,00019895$0,00019895
-%6,801D
USD
LNKD Networks (LNKD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:06 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0001958
$ 0,0001958$ 0,0001958
24 sa Düşük
$ 0,00021583
$ 0,00021583$ 0,00021583
24 sa Yüksek

$ 0,0001958
$ 0,0001958$ 0,0001958

$ 0,00021583
$ 0,00021583$ 0,00021583

$ 0,00021697
$ 0,00021697$ 0,00021697

$ 0,0001958
$ 0,0001958$ 0,0001958

-%0,42

-%6,69

--

--

LNKD Networks (LNKD) canlı fiyatı $0,00019935. LNKD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001958 ve en yüksek $ 0,00021583 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LNKD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021697, en düşük fiyatı ise $ 0,0001958 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LNKD son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,69 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LNKD Networks (LNKD) Piyasa Bilgileri

$ 79,74K
$ 79,74K$ 79,74K

--
----

$ 199,35K
$ 199,35K$ 199,35K

400,00M
400,00M 400,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LNKD Networks piyasa değeri $ 79,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LNKD arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,35K.

LNKD Networks (LNKD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%6,69
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LNKD Networks (LNKD) Nedir?

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

LNKD Networks (LNKD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

LNKD Networks Fiyat Tahmini (USD)

LNKD Networks (LNKD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LNKD Networks (LNKD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LNKD Networks için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LNKD Networks fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LNKD Varlığından Yerel Para Birimlerine

LNKD Networks (LNKD) Token Ekonomisi

LNKD Networks (LNKD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LNKD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LNKD Networks (LNKD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LNKD Networks (LNKD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LNKD fiyatı, 0,00019935 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LNKD / USD güncel fiyatı nedir?
LNKD / USD güncel fiyatı $ 0,00019935. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LNKD Networks varlığının piyasa değeri nedir?
LNKD piyasa değeri $ 79,74K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LNKD arzı nedir?
Dolaşımdaki LNKD arzı, 400,00M USD.
LNKD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LNKD, ATH fiyatı olan 0,00021697 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LNKD fiyatı (ATL) nedir?
LNKD, ATL fiyatı olan 0,0001958 USD değerine düştü.
LNKD işlem hacmi nedir?
LNKD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LNKD bu yıl daha da yükselir mi?
LNKD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LNKD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:06 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

