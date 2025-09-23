LNKD Networks (LNKD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0001958 $ 0,00021583 24 sa Düşük $ 0,0001958 24 sa Yüksek $ 0,00021583 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00021697 En Düşük Fiyat $ 0,0001958 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,69 Fiyat Değişimi (7 G) --

LNKD Networks (LNKD) canlı fiyatı $0,00019935. LNKD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001958 ve en yüksek $ 0,00021583 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LNKD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021697, en düşük fiyatı ise $ 0,0001958 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LNKD son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,69 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LNKD Networks (LNKD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,74K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 199,35K Dolaşım Arzı 400,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki LNKD Networks piyasa değeri $ 79,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LNKD arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,35K.