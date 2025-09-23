LNKD Networks Fiyatı (LNKD)
-%0,42
-%6,69
--
--
LNKD Networks (LNKD) canlı fiyatı $0,00019935. LNKD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001958 ve en yüksek $ 0,00021583 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LNKD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021697, en düşük fiyatı ise $ 0,0001958 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LNKD son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,69 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki LNKD Networks piyasa değeri $ 79,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LNKD arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,35K.
Gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LNKD Networks / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%6,69
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-21 12:39:00
|Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
|09-21 11:06:00
|Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
