Loaded Lions Fiyatı (LION)
Loaded Lions (LION), şu anda 0,01474122 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LION / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Loaded Lions / USD fiyat değişimi, $ +0,00110815.
Son 30 gün içerisinde, Loaded Lions / USD fiyat değişimi, $ -0,0032837350.
Son 60 gün içerisinde, Loaded Lions / USD fiyat değişimi, $ -0,0071312037.
Son 90 gün içerisinde, Loaded Lions / USD fiyat değişimi, $ -0,006857554327466454.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00110815
|+%8,13
|30 Gün
|$ -0,0032837350
|-%22,27
|60 Gün
|$ -0,0071312037
|-%48,37
|90 Gün
|$ -0,006857554327466454
|-%31,74
En güncel Loaded Lions fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,37
+%8,13
+%5,11
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems! Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.
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|1 LION / VND
₫387,9152043
|1 LION / AUD
A$0,0225540666
|1 LION / GBP
￡0,0107610906
|1 LION / EUR
€0,012530037
|1 LION / USD
$0,01474122
|1 LION / MYR
RM0,062650185
|1 LION / TRY
₺0,5902384488
|1 LION / JPY
¥2,15221812
|1 LION / RUB
₽1,1526159918
|1 LION / INR
₹1,2631751418
|1 LION / IDR
Rp237,7615796166
|1 LION / KRW
₩20,2766955222
|1 LION / PHP
₱0,8339108154
|1 LION / EGP
￡E.0,7316067486
|1 LION / BRL
R$0,080339649
|1 LION / CAD
C$0,0200480592
|1 LION / BDT
৳1,7972495424
|1 LION / NGN
₦22,5745568958
|1 LION / UAH
₴0,6160355838
|1 LION / VES
Bs1,65101664
|1 LION / CLP
$13,88622924
|1 LION / PKR
Rs4,1937296778
|1 LION / KZT
₸7,6657292244
|1 LION / THB
฿0,4818904818
|1 LION / TWD
NT$0,4300013874
|1 LION / AED
د.إ0,0541002774
|1 LION / CHF
Fr0,0116455638
|1 LION / HKD
HK$0,1155711648
|1 LION / MAD
.د.م0,13267098
|1 LION / MXN
$0,2738918676
|1 LION / PLN
zł0,0533632164
|1 LION / RON
лв0,0638294826
|1 LION / SEK
kr0,1401890022
|1 LION / BGN
лв0,0244704252
|1 LION / HUF
Ft5,0379593472
|1 LION / CZK
Kč0,3098604444
|1 LION / KWD
د.ك0,0044960721
|1 LION / ILS
₪0,0489408504