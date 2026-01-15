Bugünkü LODEsupply Fiyatı

Bugünkü LODEsupply (LODE) fiyatı $ 2,86 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LODE / USD dönüşüm oranı LODE başına $ 2,86 şeklindedir.

LODEsupply, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.560.619 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,00M LODE şeklindedir. Son 24 saat içinde LODE, $ 2,86 (en düşük) ile $ 2,86 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 13,12 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,9 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LODE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LODEsupply (LODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,56M$ 8,56M $ 8,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,56M$ 8,56M $ 8,56M Dolaşım Arzı 3,00M 3,00M 3,00M Toplam Arz 2.997.551,212748232 2.997.551,212748232 2.997.551,212748232

Şu anki LODEsupply piyasa değeri $ 8,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LODE arzı 3,00M olup, toplam arzı 2997551.212748232. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,56M.