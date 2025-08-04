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Loky by Virtuals Fiyatı (LOKY)

Listelenmedi

Loky by Virtuals (LOKY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00089242
$0,00089242$0,00089242
-%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Loky by Virtuals (LOKY) Fiyatı

Loky by Virtuals (LOKY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 826,62K USD piyasa değerine sahiptir. LOKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Loky by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,83
Loky by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
923,46M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Loky by Virtuals (LOKY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,83
30 Gün$ 0-%65,61
60 Gün$ 0-%65,84
90 Gün$ 0--

Loky by Virtuals (LOKY) Fiyat Analizi

En güncel Loky by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0115318
$ 0,0115318$ 0,0115318

+%3,00

-%2,83

-%31,73

Loky by Virtuals (LOKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 826,62K
$ 826,62K$ 826,62K

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923,46M
923,46M 923,46M

Loky by Virtuals (LOKY) Nedir?

Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.

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Loky by Virtuals (LOKY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Loky by Virtuals (LOKY) Token Ekonomisi

Loky by Virtuals (LOKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LOKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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LOKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LOKY / VND
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1 LOKY / AUD
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1 LOKY / GBP
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1 LOKY / EUR
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1 LOKY / USD
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1 LOKY / MYR
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1 LOKY / TRY
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1 LOKY / JPY
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1 LOKY / ARS
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1 LOKY / RUB
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1 LOKY / IDR
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1 LOKY / PHP
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1 LOKY / EGP
￡E.--
1 LOKY / BRL
R$--
1 LOKY / CAD
C$--
1 LOKY / BDT
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1 LOKY / NGN
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1 LOKY / UAH
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1 LOKY / VES
Bs--
1 LOKY / CLP
$--
1 LOKY / PKR
Rs--
1 LOKY / KZT
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1 LOKY / THB
฿--
1 LOKY / TWD
NT$--
1 LOKY / AED
د.إ--
1 LOKY / CHF
Fr--
1 LOKY / HKD
HK$--
1 LOKY / MAD
.د.م--
1 LOKY / MXN
$--
1 LOKY / PLN
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1 LOKY / RON
лв--
1 LOKY / SEK
kr--
1 LOKY / BGN
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1 LOKY / HUF
Ft--
1 LOKY / CZK
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1 LOKY / KWD
د.ك--
1 LOKY / ILS
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