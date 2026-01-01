Bugünkü Loosh Fiyatı

Bugünkü Loosh (SN78) fiyatı $ 1,21 olup, son 24 saatte % 1,46 değişim gösterdi. Mevcut SN78 / USD dönüşüm oranı SN78 başına $ 1,21 şeklindedir.

Loosh, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.573.438 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,95M SN78 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN78, $ 1,18 (en düşük) ile $ 1,26 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,38 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,646996 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN78, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%0,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loosh (SN78) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,57M$ 3,57M $ 3,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,57M$ 3,57M $ 3,57M Dolaşım Arzı 2,95M 2,95M 2,95M Toplam Arz 2.951.008,16545765 2.951.008,16545765 2.951.008,16545765

Şu anki Loosh piyasa değeri $ 3,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN78 arzı 2,95M olup, toplam arzı 2951008.16545765. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,57M.