Bugünkü Lootcoin Fiyatı

Bugünkü Lootcoin (LOOT) fiyatı $ 0,0089473 olup, son 24 saatte % 18,47 değişim gösterdi. Mevcut LOOT / USD dönüşüm oranı LOOT başına $ 0,0089473 şeklindedir.

Lootcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.347,51 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,16M LOOT şeklindedir. Son 24 saat içinde LOOT, $ 0,00884134 (en düşük) ile $ 0,01099011 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,195905 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0075226 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOOT, son bir saatte +%0,61 ve son 7 günde -%15,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lootcoin (LOOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,35K$ 19,35K $ 19,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,35K$ 19,35K $ 19,35K Dolaşım Arzı 2,16M 2,16M 2,16M Toplam Arz 2.162.385,351685552 2.162.385,351685552 2.162.385,351685552

Şu anki Lootcoin piyasa değeri $ 19,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOT arzı 2,16M olup, toplam arzı 2162385.351685552. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,35K.