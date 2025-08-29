Loud (LOUD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000207 $ 0,000207 $ 0,000207 24 sa Düşük $ 0,00021757 $ 0,00021757 $ 0,00021757 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000207$ 0,000207 $ 0,000207 24 sa Yüksek $ 0,00021757$ 0,00021757 $ 0,00021757 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01678074$ 0,01678074 $ 0,01678074 En Düşük Fiyat $ 0,00020505$ 0,00020505 $ 0,00020505 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,84 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,65

Loud (LOUD) canlı fiyatı $0,00021744. LOUD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000207 ve en yüksek $ 0,00021757 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOUD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01678074, en düşük fiyatı ise $ 0,00020505 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOUD son bir saatte +%2,84 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,47 ve son 7 günde +%0,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Loud (LOUD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 217,44K$ 217,44K $ 217,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 217,44K$ 217,44K $ 217,44K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.909.101,781809 999.909.101,781809 999.909.101,781809

Şu anki Loud piyasa değeri $ 217,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOUD arzı 999,91M olup, toplam arzı 999909101.781809. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 217,44K.