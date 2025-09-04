Louie (LOUIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00764044 24 sa Yüksek $ 0,00847997 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00847997 En Düşük Fiyat $ 0,00764044 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,06 Fiyat Değişimi (7 G) --

Louie (LOUIE) canlı fiyatı $0,0082439. LOUIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00764044 ve en yüksek $ 0,00847997 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOUIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00847997, en düşük fiyatı ise $ 0,00764044 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOUIE son bir saatte -%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Louie (LOUIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,16M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,16M Dolaşım Arzı 999,41M Toplam Arz 999.411.127,274

Şu anki Louie piyasa değeri $ 8,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOUIE arzı 999,41M olup, toplam arzı 999411127.274. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,16M.