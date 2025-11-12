Bugünkü Loyal Fiyatı

Bugünkü Loyal (LOYAL) fiyatı $ 0,250749 olup, son 24 saatte % 15,56 değişim gösterdi. Mevcut LOYAL / USD dönüşüm oranı LOYAL başına $ 0,250749 şeklindedir.

Loyal, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.238.111 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M LOYAL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOYAL, $ 0,213406 (en düşük) ile $ 0,300635 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,305701 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,180699 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOYAL, son bir saatte -%2,14 ve son 7 günde +%27,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loyal (LOYAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,24M$ 3,24M $ 3,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,27M$ 5,27M $ 5,27M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Toplam Arz 20.976.896,952952 20.976.896,952952 20.976.896,952952

Şu anki Loyal piyasa değeri $ 3,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOYAL arzı 12,90M olup, toplam arzı 20976896.952952. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,27M.