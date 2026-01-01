Bugünkü Lucrar Fiyatı

Bugünkü Lucrar (LCR) fiyatı $ 0,172148 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut LCR / USD dönüşüm oranı LCR başına $ 0,172148 şeklindedir.

Lucrar, şu anda piyasa değeri açısından $ 466.602 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,71M LCR şeklindedir. Son 24 saat içinde LCR, $ 0,1702 (en düşük) ile $ 0,172703 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,176941 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,153988 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LCR, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%0,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lucrar (LCR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 466,60K$ 466,60K $ 466,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,23M$ 17,23M $ 17,23M Dolaşım Arzı 2,71M 2,71M 2,71M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

