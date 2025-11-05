Luka Modric (MODRIC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00122779$ 0,00122779 $ 0,00122779 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,61

Luka Modric (MODRIC) canlı fiyatı --. MODRIC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MODRIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00122779, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MODRIC son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,11 ve son 7 günde -%24,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Luka Modric (MODRIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 294,76K$ 294,76K $ 294,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 368,45K$ 368,45K $ 368,45K Dolaşım Arzı 799,98M 799,98M 799,98M Toplam Arz 999.984.184,382315 999.984.184,382315 999.984.184,382315

Şu anki Luka Modric piyasa değeri $ 294,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MODRIC arzı 799,98M olup, toplam arzı 999984184.382315. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 368,45K.