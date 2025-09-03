Lulu the Ostrich Fiyatı (LULU)
Lulu the Ostrich (LULU) canlı fiyatı $0,00011297. LULU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000732 ve en yüksek $ 0,00016217 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016217, en düşük fiyatı ise $ 0,00006237 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LULU son bir saatte +%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%46,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Lulu the Ostrich piyasa değeri $ 114,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996224.8552442. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,58K.
Gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%46,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.
Lulu the Ostrich (LULU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LULU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
