Lulu the Ostrich (LULU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000732 $ 0,0000732 $ 0,0000732 24 sa Düşük $ 0,00016217 $ 0,00016217 $ 0,00016217 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000732$ 0,0000732 $ 0,0000732 24 sa Yüksek $ 0,00016217$ 0,00016217 $ 0,00016217 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016217$ 0,00016217 $ 0,00016217 En Düşük Fiyat $ 0,00006237$ 0,00006237 $ 0,00006237 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%46,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Lulu the Ostrich (LULU) canlı fiyatı $0,00011297. LULU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000732 ve en yüksek $ 0,00016217 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016217, en düşük fiyatı ise $ 0,00006237 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LULU son bir saatte +%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%46,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lulu the Ostrich (LULU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,58K$ 114,58K $ 114,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,58K$ 114,58K $ 114,58K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.224,8552442 999.996.224,8552442 999.996.224,8552442

Şu anki Lulu the Ostrich piyasa değeri $ 114,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996224.8552442. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,58K.