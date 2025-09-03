LULU Hakkında Daha Fazla Bilgi

Lulu the Ostrich Fiyatı (LULU)

1 LULU / USD Canlı Fiyatı: $0,00011297

$0,00011297
$0,00011297
+%45,90 1D
Lulu the Ostrich (LULU) Canlı Fiyat Grafiği
Lulu the Ostrich (LULU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,22

+%46,00

--

--

Lulu the Ostrich (LULU) canlı fiyatı $0,00011297. LULU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000732 ve en yüksek $ 0,00016217 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016217, en düşük fiyatı ise $ 0,00006237 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LULU son bir saatte +%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%46,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lulu the Ostrich (LULU) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Lulu the Ostrich piyasa değeri $ 114,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996224.8552442. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,58K.

Lulu the Ostrich (LULU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lulu the Ostrich / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%46,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Lulu the Ostrich (LULU) Nedir?

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

Lulu the Ostrich (LULU) Kaynağı

Lulu the Ostrich Fiyat Tahmini (USD)

Lulu the Ostrich (LULU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lulu the Ostrich (LULU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lulu the Ostrich için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lulu the Ostrich fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Lulu the Ostrich (LULU) Token Ekonomisi

Lulu the Ostrich (LULU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LULU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lulu the Ostrich (LULU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lulu the Ostrich (LULU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LULU fiyatı, 0,00011297 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LULU / USD güncel fiyatı nedir?
LULU / USD güncel fiyatı $ 0,00011297. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lulu the Ostrich varlığının piyasa değeri nedir?
LULU piyasa değeri $ 114,58K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LULU arzı nedir?
Dolaşımdaki LULU arzı, 1000,00M USD.
LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LULU, ATH fiyatı olan 0,00016217 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LULU fiyatı (ATL) nedir?
LULU, ATL fiyatı olan 0,00006237 USD değerine düştü.
LULU işlem hacmi nedir?
LULU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LULU bu yıl daha da yükselir mi?
LULU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LULU fiyat tahminine göz atın.
Lulu the Ostrich (LULU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

