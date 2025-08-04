LunarCrush (LUNR) Nedir?

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

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LunarCrush (LUNR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

LunarCrush (LUNR) Token Ekonomisi

LunarCrush (LUNR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUNR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!