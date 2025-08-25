Lunctron (LTRN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Lunctron (LTRN) canlı fiyatı --. LTRN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LTRN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LTRN son bir saatte -%1,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lunctron (LTRN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,09K$ 76,09K $ 76,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 160,30K$ 160,30K $ 160,30K Dolaşım Arzı 32,10B 32,10B 32,10B Toplam Arz 67.620.828.269,0 67.620.828.269,0 67.620.828.269,0

Şu anki Lunctron piyasa değeri $ 76,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LTRN arzı 32,10B olup, toplam arzı 67620828269.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 160,30K.