Lunos (UNO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00131096 $ 0,00131096 $ 0,00131096 24 sa Düşük $ 0,00142851 $ 0,00142851 $ 0,00142851 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00131096$ 0,00131096 $ 0,00131096 24 sa Yüksek $ 0,00142851$ 0,00142851 $ 0,00142851 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,24$ 1,24 $ 1,24 En Düşük Fiyat $ 0,00131096$ 0,00131096 $ 0,00131096 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,18

Lunos (UNO) canlı fiyatı $0,00140769. UNO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00131096 ve en yüksek $ 0,00142851 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,24, en düşük fiyatı ise $ 0,00131096 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UNO son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,76 ve son 7 günde -%12,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lunos (UNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 326,61K$ 326,61K $ 326,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 446,95K$ 446,95K $ 446,95K Dolaşım Arzı 231,99M 231,99M 231,99M Toplam Arz 317.470.452,8070446 317.470.452,8070446 317.470.452,8070446

Şu anki Lunos piyasa değeri $ 326,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNO arzı 231,99M olup, toplam arzı 317470452.8070446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 446,95K.