Lybra (LBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01435184 $ 0,01435184 $ 0,01435184 24 sa Düşük $ 0,01645452 $ 0,01645452 $ 0,01645452 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01435184$ 0,01435184 $ 0,01435184 24 sa Yüksek $ 0,01645452$ 0,01645452 $ 0,01645452 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,48$ 4,48 $ 4,48 En Düşük Fiyat $ 0,01253182$ 0,01253182 $ 0,01253182 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,83

Lybra (LBR) canlı fiyatı $0,01544157. LBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01435184 ve en yüksek $ 0,01645452 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,48, en düşük fiyatı ise $ 0,01253182 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LBR son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,80 ve son 7 günde -%13,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lybra (LBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 602,26K$ 602,26K $ 602,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Dolaşım Arzı 39,00M 39,00M 39,00M Toplam Arz 97.133.084,64096777 97.133.084,64096777 97.133.084,64096777

Şu anki Lybra piyasa değeri $ 602,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LBR arzı 39,00M olup, toplam arzı 97133084.64096777. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.