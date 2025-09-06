Lympo Market (LMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,76$ 1,76 $ 1,76 En Düşük Fiyat $ 0,00009641$ 0,00009641 $ 0,00009641 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%61,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%61,73

Lympo Market (LMT) canlı fiyatı $0,00021584. LMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,76, en düşük fiyatı ise $ 0,00009641 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LMT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%61,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lympo Market (LMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,51K$ 33,51K $ 33,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 269,81K$ 269,81K $ 269,81K Dolaşım Arzı 155,25M 155,25M 155,25M Toplam Arz 1.250.000.000,0 1.250.000.000,0 1.250.000.000,0

Şu anki Lympo Market piyasa değeri $ 33,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMT arzı 155,25M olup, toplam arzı 1250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 269,81K.