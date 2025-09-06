LMT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Lympo Market Logosu

Lympo Market Fiyatı (LMT)

Listelenmedi

1 LMT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00021584
$0,00021584$0,00021584
%0,001D
mexc
USD
Lympo Market (LMT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-06 09:44:01 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,76
$ 1,76$ 1,76

$ 0,00009641
$ 0,00009641$ 0,00009641

--

--

-%61,73

-%61,73

Lympo Market (LMT) canlı fiyatı $0,00021584. LMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,76, en düşük fiyatı ise $ 0,00009641 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LMT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%61,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lympo Market (LMT) Piyasa Bilgileri

$ 33,51K
$ 33,51K$ 33,51K

--
----

$ 269,81K
$ 269,81K$ 269,81K

155,25M
155,25M 155,25M

1.250.000.000,0
1.250.000.000,0 1.250.000.000,0

Şu anki Lympo Market piyasa değeri $ 33,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMT arzı 155,25M olup, toplam arzı 1250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 269,81K.

Lympo Market (LMT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lympo Market / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lympo Market / USD fiyat değişimi, $ -0,0001262494.
Son 60 gün içerisinde, Lympo Market / USD fiyat değişimi, $ -0,0000980643.
Son 90 gün içerisinde, Lympo Market / USD fiyat değişimi, $ -0,00021295885715173634.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0001262494-%58,49
60 Gün$ -0,0000980643-%45,43
90 Gün$ -0,00021295885715173634-%49,66

Lympo Market (LMT) Nedir?

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs

Lympo Market (LMT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Lympo Market Fiyat Tahmini (USD)

Lympo Market (LMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lympo Market (LMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lympo Market için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lympo Market fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lympo Market (LMT) Token Ekonomisi

Lympo Market (LMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lympo Market (LMT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lympo Market (LMT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LMT fiyatı, 0,00021584 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LMT / USD güncel fiyatı nedir?
LMT / USD güncel fiyatı $ 0,00021584. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lympo Market varlığının piyasa değeri nedir?
LMT piyasa değeri $ 33,51K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LMT arzı nedir?
Dolaşımdaki LMT arzı, 155,25M USD.
LMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LMT, ATH fiyatı olan 1,76 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LMT fiyatı (ATL) nedir?
LMT, ATL fiyatı olan 0,00009641 USD değerine düştü.
LMT işlem hacmi nedir?
LMT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LMT bu yıl daha da yükselir mi?
LMT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LMT fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.