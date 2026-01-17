Bugünkü Lynex Fiyatı

Bugünkü Lynex (LYNX) fiyatı $ 0,00164693 olup, son 24 saatte % 2,64 değişim gösterdi. Mevcut LYNX / USD dönüşüm oranı LYNX başına $ 0,00164693 şeklindedir.

Lynex, şu anda piyasa değeri açısından $ 171.173 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 102,30M LYNX şeklindedir. Son 24 saat içinde LYNX, $ 0,0016441 (en düşük) ile $ 0,00170948 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,484584 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0016441 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LYNX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%13,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lynex (LYNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 171,17K$ 171,17K $ 171,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 507,87K$ 507,87K $ 507,87K Dolaşım Arzı 102,30M 102,30M 102,30M Toplam Arz 303.516.776,5727028 303.516.776,5727028 303.516.776,5727028

Şu anki Lynex piyasa değeri $ 171,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LYNX arzı 102,30M olup, toplam arzı 303516776.5727028. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 507,87K.