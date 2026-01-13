Bugünkü macedo Fiyatı

Bugünkü macedo (MACEDO) fiyatı $ 0,00021861 olup, son 24 saatte % 0,44 değişim gösterdi. Mevcut MACEDO / USD dönüşüm oranı MACEDO başına $ 0,00021861 şeklindedir.

macedo, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.164 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 554,24M MACEDO şeklindedir. Son 24 saat içinde MACEDO, $ 0,00020458 (en düşük) ile $ 0,00024218 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00051469 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001573 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MACEDO, son bir saatte -%7,54 ve son 7 günde -%12,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

macedo (MACEDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,16K$ 121,16K $ 121,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 218,61K$ 218,61K $ 218,61K Dolaşım Arzı 554,24M 554,24M 554,24M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki macedo piyasa değeri $ 121,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MACEDO arzı 554,24M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 218,61K.