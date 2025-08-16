MHRD Hakkında Daha Fazla Bilgi

MacroHard Fiyatı (MHRD)

1 MHRD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00851991
-%83,501D
MacroHard (MHRD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:58:39 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00486345
24 sa Düşük
$ 0,054969
24 sa Yüksek

$ 0,00486345
$ 0,054969
$ 0,057629
$ 0,00486345
+%6,41

-%83,12

--

--

MacroHard (MHRD) canlı fiyatı $0,00871573. MHRD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00486345 ve en yüksek $ 0,054969 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MHRD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,057629, en düşük fiyatı ise $ 0,00486345 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MHRD son bir saatte +%6,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%83,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi.

MacroHard (MHRD) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 8,48M
$ 8,48M$ 8,48M

0,00
1.000.000.000,0
Şu anki MacroHard piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MHRD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,48M.

MacroHard (MHRD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MacroHard / USD fiyat değişimi, $ -0,04292588079310618.
Son 30 gün içerisinde, MacroHard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MacroHard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MacroHard / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,04292588079310618-%83,12
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MacroHard (MHRD) Nedir?

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 - Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3 - Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 - Trademark registered - Got Microsoft’s attention - No lawsuits yet Phase 2 - DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4 - Copilot gets hacked by agents Phase ∞ - Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MacroHard (MHRD) Kaynağı

MacroHard Fiyat Tahmini (USD)

MacroHard (MHRD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MacroHard (MHRD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MacroHard için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MacroHard fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MHRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

MacroHard (MHRD) Token Ekonomisi

MacroHard (MHRD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MHRD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MacroHard (MHRD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MacroHard (MHRD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MHRD fiyatı, 0,00871573 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MHRD / USD güncel fiyatı nedir?
MHRD / USD güncel fiyatı $ 0,00871573. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MacroHard varlığının piyasa değeri nedir?
MHRD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MHRD arzı nedir?
Dolaşımdaki MHRD arzı, 0,00 USD.
MHRD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MHRD, ATH fiyatı olan 0,057629 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MHRD fiyatı (ATL) nedir?
MHRD, ATL fiyatı olan 0,00486345 USD değerine düştü.
MHRD işlem hacmi nedir?
MHRD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MHRD bu yıl daha da yükselir mi?
MHRD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MHRD fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.