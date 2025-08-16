MacroHard (MHRD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00486345 $ 0,00486345 $ 0,00486345 24 sa Düşük $ 0,054969 $ 0,054969 $ 0,054969 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00486345$ 0,00486345 $ 0,00486345 24 sa Yüksek $ 0,054969$ 0,054969 $ 0,054969 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,057629$ 0,057629 $ 0,057629 En Düşük Fiyat $ 0,00486345$ 0,00486345 $ 0,00486345 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%83,12 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MacroHard (MHRD) canlı fiyatı $0,00871573. MHRD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00486345 ve en yüksek $ 0,054969 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MHRD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,057629, en düşük fiyatı ise $ 0,00486345 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MHRD son bir saatte +%6,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%83,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MacroHard (MHRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,48M$ 8,48M $ 8,48M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MacroHard piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MHRD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,48M.