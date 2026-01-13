Bugünkü Madlads Strategy Fiyatı

Bugünkü Madlads Strategy (MLSTRAT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3.45 değişim gösterdi. Mevcut MLSTRAT / USD dönüşüm oranı MLSTRAT başına $ 0 şeklindedir.

Madlads Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 185,267 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 956.26M MLSTRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde MLSTRAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01208858 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MLSTRAT, son bir saatte -0.52% ve son 7 günde -5.15% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Madlads Strategy (MLSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 185.27K$ 185.27K $ 185.27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185.27K$ 185.27K $ 185.27K Dolaşım Arzı 956.26M 956.26M 956.26M Toplam Arz 956,258,332.111808 956,258,332.111808 956,258,332.111808

