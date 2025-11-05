MAGA Coin BSC (MAGA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02304683$ 0,02304683 $ 0,02304683 En Düşük Fiyat $ 0,00004689$ 0,00004689 $ 0,00004689 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%3,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,51

MAGA Coin BSC (MAGA) canlı fiyatı $0,0001546. MAGA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAGA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02304683, en düşük fiyatı ise $ 0,00004689 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAGA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%3,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MAGA Coin BSC (MAGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,33K$ 31,33K $ 31,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,33K$ 31,33K $ 31,33K Dolaşım Arzı 202,68M 202,68M 202,68M Toplam Arz 202.680.774,58663014 202.680.774,58663014 202.680.774,58663014

Şu anki MAGA Coin BSC piyasa değeri $ 31,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAGA arzı 202,68M olup, toplam arzı 202680774.58663014. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,33K.